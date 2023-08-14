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Италия

Сегодня, 12:43

Мать Манчини отреагировала на его уход с поста главного тренера сборной Италии

Виктория Кравченко
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Мать итальянского тренера Роберто Манчини Мариана прокомментировала уход сына из сборной Италии. Она призналась, что не знала о его отставке.

«Знала ли я о его отставке заранее? Нет, клянусь вам. Узнала от своей двоюродной сестры. Она позвонила мне некоторое время назад и сказала, что по телевизору показали, что Роберто подал в отставку. Я тоже была удивлена. Мы с Роберто не говорим о рабоете

Беспокоило ли его что-то в национальной команде? На самом деле я не знаю. На место Джанлуки решили поставить кого-то другого, но я даже не знаю, кого", — цитирует Мариану Calciomercato.com.

Сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.

Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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Названа причина ухода Манчини с поста главного тренера сборной Италии