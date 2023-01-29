Нападающий «Милана» Жиру: «Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение от «Сассуоло» (2:5) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году. Мы пропустили много голов. Я не хочу говорить о футболистах, которых не хватает, но это тоже имеет значение, но те, кто играет, должны делать больше, и я тоже», — приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне 36-летний француз провел за «Милан» 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 20 матчей.