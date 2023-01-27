Серия А, 20-й тур: «Рома» приедет в гости к «Наполи», «Милан» — «Сассуоло»

Матчи 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Рома» в гостях сыграет с «Наполи» и другие встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей серии А на своем сайте. Видеотрансляции игр доступны на сайте matchtv.ru