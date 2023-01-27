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Италия

Сегодня, 14:05

Серия А, 20-й тур: «Рома» приедет в гости к «Наполи», «Милан» — «Сассуоло»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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Матчи 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Рома» в гостях сыграет с «Наполи» и другие встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей серии А на своем сайте. Видеотрансляции игр доступны на сайте matchtv.ru

Италия. Серия А. 20-й тур
27 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Специя
Италия. Серия А. 20-й тур
27 янв, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Салернитана
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Торино
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 20:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Интер
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 17:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома
Италия. Серия А. 20-й тур
30 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Верона

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
серия А
0
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