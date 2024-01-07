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Италия

Сегодня, 20:14

Пиоли после победы над «Эмполи»: «Черная полоса позади»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (3:0) в матче 19-го тура серии А.

«У нас были случаи, когда мы вели в два мяча после первого тайма и затем теряли очки. Сегодня же отношение к делу было правильным, это выступление определенно радует.

Нам нужно провести вторую половину сезона намного лучше, чем в прошлом году. Мы подарили очки соперникам в некоторых случаях, но теперь хотим вернуться к той игре, которую знаем. Думаю, черная полоса уже позади. Мы прибавляем, наша игра на хорошем уровне», — сказал Пиоли после игры.

После 19 туров серии А «Милан» набрал 39 очков и занимает третье место. «Эмполи» заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

Источник: Турнирная таблица серии А
ФК Милан
ФК Эмполи
Стефано Пиоли
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