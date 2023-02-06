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Италия

Сегодня, 22:52

Иско предложен «Роме» в качестве замены Дзаньоло

Руслан Минаев
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Полузащитник Иско предложен «Роме» посредниками в качестве замены хавбеку Николо Дзаньоло, сообщает CalcioMercato.

В декабре Иско расторг трудовое соглашение с «Севильей», где он выступал с лета 2022 года.

Зарплата хавбека в андалусийском клубе составляла 1 миллион евро за сезон, но с рядом надбавок, которые увеличивали оклад до 5 миллионов. Об этом представители игрока просят «Рому».

Ранее Иско был близок к переходу в «Унион», но немецкий клуб не смог удовлетворить финансовые потребности игрока.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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