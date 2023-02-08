Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать»

Президент «Наполи» заявил, что Виктор Осимхен не продается

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен не продается.

«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать — долгов у нас нет», — приводит слова Де Лаурентиса Score Nigeria.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует предложить за 24-летнего нигерийца 110 миллионов евро. Если сделка состоится, то Осимхен станет самым дорогим трансфером в истории «МЮ».

Нападающий выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Осимхен провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.