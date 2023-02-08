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Италия

Сегодня, 11:44

Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать»

Президент «Наполи» заявил, что Виктор Осимхен не продается
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен не продается.

«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать — долгов у нас нет», — приводит слова Де Лаурентиса Score Nigeria.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует предложить за 24-летнего нигерийца 110 миллионов евро. Если сделка состоится, то Осимхен станет самым дорогим трансфером в истории «МЮ».

Нападающий выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Осимхен провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Источник: Score Nigeria
Виктор Осимхен
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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