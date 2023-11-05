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Италия

Сегодня, 19:23

Рабьо заявил, что доволен работой своей матери в качестве агента

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о работе своей матери Вероник его агентом. Ранее она заявила, что говорить о продлении контракта с «Ювентусом» пока рано.

«Я всегда полагаюсь на ее манеру ведения переговоров. Моя мать всегда справлялась с обязанностями агента, хотя изначально ничего не знала об этом деле. Она умеет отстаивать мои интересы», — рассказал Рабьо SportWeek футболист.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 10 матчей в серии А, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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