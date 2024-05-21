Источник: Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» из-за низкого уровня чемпионата

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть клуб из-за низкого уровня чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

По данным источника, чтобы не допустить имиджевых потерь премьер-лиги 36-летнему французу могут предложить перейти в более сильную команду. Отмечается, что трансфер Бензема в другой клуб Саудовской Аравии состоится только в случае перехода в чемпионат еще одного звездного игрока.

На данный момент форвард восстанавливается после травмы голени. В этом сезоне на его счету 13 мячей и 8 голевых пасов в 29 играх.

«Аль-Иттихад» с 51 очком занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.