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Италия

Сегодня, 06:59

Раджа Наингголан близок к возвращению в «Кальяри»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан близок к возвращению в «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб ведет переговоры по трансферу 34-летнего бельгийца.

Наингголан выступал за «Кальяри» с января 2010 года по январь 2014 года, с августа 2019 года по август 2020 года и с января 2021 года по июнь 2021 года.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Антверпен». В октябре 2022 года руководство клуба отстранило его от работы с основной командой за курение на скамейке запасных. С тех пор футболист не появлялся на поле.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1 миллион евро.

Раджа Наингголан. Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки

Раджа Наингголан
Футбол
ФК Кальяри
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