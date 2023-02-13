Раджа Наингголан может покинуть СПАЛ вслед за Даниеле Де Росси

Полузащитник СПАЛа Раджа Наингголан может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

34-летний бельгиец согласился на переход в команду итальянской серии B только потому, что ей руководил его бывший партнер по «Роме» Даниеле Де России.

Однако 13 февраля Де России был уволен с поста главного тренера. Теперь новый тренер СПАЛа Массимо Оддо проведет встречу с Наингголаном, на которой постарается убедить полузащитника отработать контракт до конца.

Соглашение Наингголана со СПАЛом рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

В новой команде он успел провести 2 матча, в которых отметился голом и голевой передачей.