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Италия

Сегодня, 20:28

Рианчо считает, что Миранчуку не хватает стабильности в игре

Алина Савинова
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Испанский тренер Рауль Рианчо поделился мнением о выступлении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Алексею Миранчуку не хватает стабильности в игре, поэтому он нерегулярно появляется на поле в составе «Аталанты». Ему нужно прибавить в этом компоненте. Возвращение в Россию? Ничего не могу сказать об этом», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-miranchuku-ne-hvataet-stabil-nosti-v-igre/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Рауль Рианчо
Серия А
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