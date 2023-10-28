Рианчо считает, что Миранчуку не хватает стабильности в игре

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился мнением о выступлении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Алексею Миранчуку не хватает стабильности в игре, поэтому он нерегулярно появляется на поле в составе «Аталанты». Ему нужно прибавить в этом компоненте. Возвращение в Россию? Ничего не могу сказать об этом», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.