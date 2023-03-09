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Италия

Сегодня, 11:05

Ришарлисон эмоционально раскритиковал Конте за решение оставить его в запасе на матч с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон заявил, что недоволен своей ролью в команде после домашней ничьей в ответном матче 1/8 финала турнира с «Миланом» (0:0).

«Милан» прошел дальше, так как в первой игре со «шпорами» забил 1 гол. Футболист вышел на поле на 70-й минуте.

«Я не понимаю, почему сижу в запасе. У меня все шло хорошо, наступил отличный период, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси». И вдруг меня посадили на скамейку и выпустили на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Но не получил ответа», — цитирует Ришарлисона ESPN.com.br.

Он рассказал, что не понимает, почему тренер оставил его на скамейке запасных.

«Этот сезон, простите за такое выражение, — просто дерьмо, потому что я не играю. Мне мешала травма, но теперь, выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что заслужил выйти в стартовом составе», — добавил Ришарлисон.

Антонио Конте
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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