«Рома» близка к подписанию игрока «Лиона» Ауара в качестве свободного агента

«Рома» намерена подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в качестве свободного агента.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между сторонами уже достигнуто принципиальное соглашение, ожидается подписание контракта в ближайшие дни. Контракт 24-летнего игрока с «Ромой» будет рассчитан до июня 2028 года.

Ауар — воспитанник «Лиона». В текущем сезоне он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.