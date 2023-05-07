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Италия

Сегодня, 16:27

«Рома» близка к подписанию игрока «Лиона» Ауара в качестве свободного агента

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» намерена подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в качестве свободного агента.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между сторонами уже достигнуто принципиальное соглашение, ожидается подписание контракта в ближайшие дни. Контракт 24-летнего игрока с «Ромой» будет рассчитан до июня 2028 года.

Ауар — воспитанник «Лиона». В текущем сезоне он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
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