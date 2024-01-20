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Италия

Сегодня, 21:54

«Рома» обыграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниеле Де Росси.
Фото Reuters
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«Рома» на своем поле победила «Верону» в матче 21-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу римлянам принесли голы Ромелу Лукаку (19-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (25-я). Единственный мяч гостей на 76-й минуте забил Майкл Фолоруншо. На 66-й минуте полузащитник «Вероны» Милан Джурич не реализовал пенальти.

Этот матч стал первым для «Ромы» под руководством Даниеле Де Росси, который 16 января стал новым главным тренером команды. Ранее римлян возглавлял Жозе Моуринью.

«Рома» (32 очка) поднялась на восьмое место в серии А. «Верона» (17) идет на 18-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 21-й тур
20 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Верона

Источник: Таблица серии А
Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Верона
ФК Рома
0
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