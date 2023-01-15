Российский полузащитник «Венеции» Черышев пропустит матч против «Дженоа»

Сегодня, 20:04
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев не сыграет 16 января против «Дженоа», следует из слов главного тренера его команды Паоло Ваноли.
Это будет первый официальный матч итальянского клуба в 2023 году.
Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь, в котором «Венеция» провела 5 матчей в серии В.
7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования