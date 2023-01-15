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Италия

Сегодня, 20:04

Российский полузащитник «Венеции» Черышев пропустит матч против «Дженоа»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев не сыграет 16 января против «Дженоа», следует из слов главного тренера его команды Паоло Ваноли.

Это будет первый официальный матч итальянского клуба в 2023 году.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь, в котором «Венеция» провела 5 матчей в серии В.

7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Дженоа
Паоло Ваноли
0
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