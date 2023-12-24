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Италия

Сегодня, 11:06

Руководство «Милана» определилось с будущим Пиоли

Виктория Кравченко
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Руководство «Милана» определилось с будущим главного тренера команды Стефано Пиоли, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, боссы клуба провели беседу, в ходе которой было решено оставить нынешнего наставника на его посту.

После 17 туров итальянской серии А миланцы набрали 33 очка и занимают третье место. «Россонери» отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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