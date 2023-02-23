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Италия

Сегодня, 08:22

Румменигге шокирован снятием 15 очков с «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал снятие с «Ювентуса» 15 очков.

«Читая про то, что произошло с «Ювентусом», я был шокирован, никогда не сталкивался с чем-то подобным в своей жизни. «Ювентус» — важный клуб Италии. Надеюсь, что он сможет возродиться, нужно время», — заявил Румменигге Corriere dello Sport.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

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