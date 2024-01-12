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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самом большом контракте.
— Когда-то самым высокооплачиваемым вратарем в РПЛ считался Вячеслав Малафеев. В лучшие годы получал 2,5 миллиона евро в год. Ваш максимальный контракт?
— В «Вероне» — 500 тысяч евро.
— В России к миллиону даже близко не подошли?
— Когда после Италии вернулся в «Локомотив», дали 400 тысяч долларов.
Нигматуллин перешел в «Верону» 1 января 2002 года. Он провел 70 минут в одном матче и пропустил три гола. В июле 2003-го он вернулся в «Локомотив».