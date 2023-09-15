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Италия

Сегодня, 03:29

Спаллетти посетил тренировочную базу «Аталанты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над командой Украины (2:1) в отборочном турнире Евро-2024 посетил тренировочную базу «Аталанты».

Как сообщает пресс-служба клуба, 64-летний специалист провел переговоры с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и несколькими руководителями клуба. Также он понаблюдал за тренировкой итальянской команды.

«Аталанта» после 3 туров в чемпионате Италии занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
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17.09 16:00
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 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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