Стали известны детали возможного контракта Дзаньоло с «Галатасараем»

Сегодня, 22:13
«Галатасарай» готов выкупить у «Ромы» полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.
Турецкий клуб предлагает 23-летнему игроку контракт до 2027 года. Зарплата Дзаньоло может составить 3 миллиона евро за сезон.
Игрок согласен на такие условия, но хочет включить в договор пункт об отступных в размере 25-30 миллионов евро.
Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования