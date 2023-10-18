Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, ранее выступавший за «Милан», признался, что делал ставки на футбол, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам 23-летнего итальянца, он делал ставки на матчи «Милана», но только на победу своей команды в тех играх, когда он не выходил на поле. Если слова Тонали подтвердятся, ему грозит годичная дисквалификация в АПЛ.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

Хавбек сборной Италии выступал за «Милан» с 2020 по 2023 год. Летом он перешел в «Ньюкасл».