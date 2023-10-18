Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:41

Фаджоли удивился количеству фейков на фоне его дисквалификации за ставки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Николо Фаджоли.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли заявил, что СМИ распространяют фейковую информацию о его ситуацию со ставками.

«Я хотел извиниться перед фанатами «Ювентуса» и болельщиками по всему миру, но вместо этого я обязан выслушивать дерьмо, которое пишут обо мне в СМИ. Люди пытаются выставить меня в плохом свете с помощью тысячи фальсификаций. Скоро я обо всем расскажу», — написал Фаджоли в соцсетях.

11 октября появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября стало известно, что полузащитник дисквалифицирован на 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что Фаджоли признался итальянской прокуратуре, что делал ставки на футбол, из-за которых влез в огромные долги.

Футбол
ФК Ювентус
Николо Фаджоли
1
0
Читайте также
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана»

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли сообщил, что Тонали подсказал ему приложение для ставок