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Италия

Сегодня, 01:38

«Торино» проиграл «Фрозиноне» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фрозиноне» обыграл «Торино» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине.

На 5-й минуте встречи Арижон Ибрагимович вывел гостей вперед. Еще до перерыва туринская команда отыгралась благодаря голу Давида Зимы. Во второй половине мячей забито не было.

В дополнительное время бразильский полузащитник «Фрозиноне» Рейниер забил единственный гол и принес команде победу.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» сыграет с «Наполи». Матч запланирован на 6 декабря.

Италия. Кубок. 1/16 финала
02 нояб, 23:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:2
Фрозиноне

Футбол
ФК Торино
ФК Фрозиноне
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