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Италия

Сегодня, 17:58

«Торино» с Миранчуком не смог обыграть «Монцу»

Виктория Кравченко
Игрок «Торино» Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» и «Монца» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол забил Антони Санабрия на 46-й минуте. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в старте «Торино» и был заменен на 75-й минуте. Он забил гол на 36-й минуте, однако он был отменен из-за того, что Санабрия сыграл рукой, обрабатывая мяч.

У гостей гол забил на 86-й минуте Джанлука Капрари.

«Торино» поднялся на 9-е место, набрав в 34 матчах 46 очков, «Монца» расположилась строчкой ниже, имея столько же очков.

Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Алексей Миранчук
ФК Монца
ФК Торино
0
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