«Торино» с Миранчуком не смог обыграть «Монцу»

«Торино» и «Монца» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол забил Антони Санабрия на 46-й минуте. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в старте «Торино» и был заменен на 75-й минуте. Он забил гол на 36-й минуте, однако он был отменен из-за того, что Санабрия сыграл рукой, обрабатывая мяч.

У гостей гол забил на 86-й минуте Джанлука Капрари.

«Торино» поднялся на 9-е место, набрав в 34 матчах 46 очков, «Монца» расположилась строчкой ниже, имея столько же очков.