Константин Алексеев — о решении РФС продолжить сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды.

Валерий Карпин продолжит работу в сборной России. Сомнений в этом изначально почти не возникало. Единственный фактор — усталость 55-летнего специалиста от двойной нагрузки и многочисленных переездов с национальной командой и «Ростовом» в условиях закрытого аэропорта, а также семейная ситуация — супруга и дети вернулись в Эстонию. Валерий Георгиевич к ним крайне привязан, поэтому появлялись предположения, что он махнет на все рукой и укатит вслед за родными. Как минимум на какое-то время — перезарядить батарейки.

Однако новость «СЭ» об успешном раунде переговоров с РФС говорит, что данная история больше из разряда обывательских рассуждений. Конечно, Карпин был бы рад больше времени проводить с семьей, но любимую работу, за которую платят хорошие деньги, никто не отменял. Отдохнем мы все на пенсии.

Мотивации у тренера, судя по всему, хватает, и в РФС решили не искать добра от добра. Ну а кто еще? Главная команда страны изначально предполагает у руля авторитетного человека. Сильного иностранца сейчас не найти, да это и не особенно актуально, учитывая отстранение от официальных соревнований.

А в России приходят на ум фигуры Юрия Семина и Станислава Черчесова. При этом не забываем, что Палычу, при всем уважении к его жизненной энергии и физической форме, уже 77 лет. Таких возрастных тренеров на высшем уровне уже не найдешь. Последним был Мирча Луческу, который покинул киевское «Динамо» в 78. Впрочем, вечно молодой Семин, конечно, тоже интересная опция.

В Черчесове же сомнений нет. За него — результаты в «Амкаре», «Ахмате», «Динамо», «Лехе», «Ференцвароше» и той же сборной России. 60-летний специалист не стоит на месте, постоянно учится. А еще предельно мотивирован. Национальная команда не провела бы при нем ни одного товарищеского матча — все стали бы контрольными. Уверен, что и отказа быть не могло, ведь Станислав Саламович подчеркивал, что эта должность — государственная, от нее невозможно увиливать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но, повторю, и решение продолжить работу с Карпиным вполне понятно. Мы можем расстраиваться из-за прошлогоднего отказа участвовать в официальном турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). Есть ощущение, что это случилось как раз из-за усталости Карпина после длинного сезона. Но в остальном у нас вопросов по сборной не возникает.

В условиях ограничений тренер выбрал логичный курс на омоложение. Он пользуется народной любовью и авторитетом у футболистов. Показательно, что в национальную команду с удовольствием едут все наши ведущие легионеры даже без турнирных задач, со сложной логистикой и культурой отмены на Западе (вспомним хотя бы волну ненависти из-за поста «Аталанты», поздравившей Миранчука с голом в ворота сербов в недавней товарищеской встрече).

Матчи сборной собирают аншлаги, мы с удовольствием наблюдаем за играми с Камеруном и Сербией. Так что продление контракта с Карпиным — история, которая не вызывает ни удивления, ни споров.