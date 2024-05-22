«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна

Сегодня, 15:10
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» пока не получал официальных предложений по возможному переходу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Ранее портал Transfermarkt сообщал, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». Футболист сборной Армении рассматривался в качестве замены легенды «шмелей» Марко Ройса, который уйдет из клуба по окончании сезона.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.