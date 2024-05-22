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Сегодня, 15:10

«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна

Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» пока не получал официальных предложений по возможному переходу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». Футболист сборной Армении рассматривался в качестве замены легенды «шмелей» Марко Ройса, который уйдет из клуба по окончании сезона.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.

Эдуард Сперцян
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Краснодар
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