«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» пока не получал официальных предложений по возможному переходу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». Футболист сборной Армении рассматривался в качестве замены легенды «шмелей» Марко Ройса, который уйдет из клуба по окончании сезона.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.