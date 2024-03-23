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Италия

23 марта, 09:27

Трансфер полузащитника «Шахтера» Судакова может обойтись «Наполи» в 80-90 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» понадобится не менее 80-90 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, в январе за 21-летнего предлагали 40 миллионов евро, но предложение было отклонено. Задет Судаков продлил контракт с суммой отступных в размере 150 миллионов.

Судаков находится в системе «Шахтера» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Наполи
ФК Шахтер (Донецк)
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