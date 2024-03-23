Трансфер полузащитника «Шахтера» Судакова может обойтись «Наполи» в 80-90 миллионов евро

«Наполи» понадобится не менее 80-90 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, в январе за 21-летнего предлагали 40 миллионов евро, но предложение было отклонено. Задет Судаков продлил контракт с суммой отступных в размере 150 миллионов.

Судаков находится в системе «Шахтера» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.