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Сегодня, 22:37

В «Интере» уверены, что Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с форвардом Лаутаро Мартинесом.

«Новый контракт Лаутаро Мартинеса не вызывает никаких вопросов — он также неоднократно заявлял, что хочет остаться с нами на долгие годы. Мы находимся на одной волне, мы хотим продолжать вместе, поэтому переговоры будут легкими», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

26-летний аргентинец выступает за «Интер» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Мартинес провел 16 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
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