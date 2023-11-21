37-летний Жиру заявил, что хочет продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о своем будущем.

«Я бы хотел остаться в «Милане». Срок моего контракта истекает в июне, и я еще не говорил с клубом о своем будущем. Я хочу остаться, думаю, что еще смогу помочь команде. Я не буду ставить никаких ограничений в своей карьере», — сказал Жиру Le JDD.

В сентябре форварду исполнилось 37 лет. Он выступает за «Милан» с 2021 года. В текущем сезоне Жиру провел 15 матчей за «россонери», забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи.