«Верона» обыграла «Эмполи» в серии А

«Верона» на своем поле обыграла «Эмполи» в матче 20-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Милана Джурича (3-я минута) и Сириля Нгонге (56-я). Единственный гол гостей на 64-й минуте забил Шимон Джурковски. В концовке «Верона» осталась в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Ондрей Дуда.

«Верона» (17 очков) поднялась из зоны вылета на 17-е место в серии А.

«Эмполи» (13) идет предпоследним в турнирной таблице. У команды продлилась серия без побед до 8 матчей. В последний раз «Эмполи» побеждал в матче против «Наполи» (1:0) в 12-м туре, который проходил 12 ноября.