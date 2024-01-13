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Италия

Сегодня, 20:23

Моуринью — о результатах «Ромы»: «Люди считают, что я Жозе Гарри Моуринью Поттер»

Алина Савинова
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, говоря о результатах команды, отметил, что люди ждут от его работы чудес. Специалист призвал не сравнивать себя с волшебником Гарри Поттером.

«Сейчас мы находимся в четырех очках от зоны Лиги чемпионов. Команды, претендующие на попадание в четверку, более сильные, чем мы. Но поскольку мы — «Рома», и люди считают, что меня зовут Жозе Гарри Моуриньо Поттер, то уровень спроса с нас существенно возрастает», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

60-летний Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Команда под его руководством становилась победителем Лиги конференций (2021/22) и финалистом Лиги Европы (2022/23).

На данный момент «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А с 29 очками. Лидером чемпионата Италии является «Интер», на счету которого 48 очков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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