Щенсны получил травму шеи во время товарищеского матча со «Стандардом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны получил травму во время товарищеского матча со «Стандардом» (1:1).

Как сообщает Football Italia, во время матча поляк попросил замену из-за проблем с шеей. Пока что характер и степень серьезности травмы неизвестны.

Первый официальный матч «Ювентуса» после паузы на ЧМ-2022 состоится 4 января с «Кремонезе». В турнирной таблице итальянской серии А команда занимает третью позицию, набрав 31 очко в 15 встречах.

Щенсны в текущем сезоне сыграл в составе «Ювентуса» 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и семь матчей отстоял на ноль.