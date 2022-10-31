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Италия

Сегодня, 02:16

Юрич прокомментировал свое удаление в матче против «Милана»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал свое удаление в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Гнев проходит довольно быстро, теперь я счастлив. Я посмотрел видео на планшете, и это выглядело как фол. Возможно, мы должны были лучше разобраться с ситуацией, но, может быть, с того ракурса, который я видел, это выглядело хуже. Это выглядело действительно очевидным, но, может быть, я был неправ», — приводит слова Юрича DAZN.

Юрич был удален со скамейки запасных после гола «Милана». Тренер хозяев считал, что Жуниор Мессиас оттолкнул защитника Алессандро Буонджорно перед забитым голом.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

Иван Юрич
ФК Милан
ФК Торино
серия А
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