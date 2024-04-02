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Италия

2 апреля, 20:45

«Ювентус» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча Кубка Италии

Матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдет 2 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Ювентус&amp;quot; - &amp;quot;Лацио&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ювентус» на своем поле примет «Лацио» сыграют друг против друга в первом матче 1/2 финала Кубка Италии во вторник, 2 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, Италия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Италии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая трансляция противостояния «Ювентус» — «Лацио» будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

В четвертьфинале Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» (4:0), а «Лацио» одержал победу над «Ромой» (1:0). Ответная игра между «Лацио» и «Ювентусом» состоится 23 апреля в Риме.

В другом полуфинальном матче Кубка Италии сразятся «Фиорентина» и «Аталанта».

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Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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