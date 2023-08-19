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Италия

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Зейтуллаев: «Мы в «Ювентусе» были «голодными», а итальянцы — на расслабоне»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал об отличиях в менталитете итальянцев, игравших в команде, от приезжих игроков.

«Мы приехали «голодными» с точки зрения футбола. До этого все видели только по телевизору. Играть в «Ювентусе» это не то, что цель. Это мечта. Мы на каждой тренировке старались биться, чтобы что-то доказать. Итальянцы были другими — более безразличными. На расслабоне. Не попали в состав и ладно. Не взяли тренироваться с первой командой — все равно. А если меня не взял условно Липпи на Кубок Италии, я очень переживал. Думаю, мне это помогало. Поэтому я и Будянский часто работали с первой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Зейтуллаева.

Узбекистанский футболист выступал в «Ювентусе» с 2021 по 2005 год. Всего он провел 2 игры за черно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-yas-zejtullaev-ital-yantsy-v-yuventuse-otlichalis-ot-nas-my-by-li-golodny-mi-a-oni-na-rasslabone/
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Зейтуллаев рассказал о своем переходе в «Ювентус»