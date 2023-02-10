Жиру хочет получать по новому контракту 3,7 миллиона евро, «Милан» дает 3,5

Нападающий Оливье Жиру должен продлить контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.

Стороны достигли принципиальной договоренности, но пока все еще не согласовали сумму зарплаты 36-летнего футболиста. Жиру хочет получать по новому контракту 3,7 миллиона евро плюс бонусы, «Милан» не готов платить ему более 3,5 миллиона.

Жиру в январе отклонил предложение «Эвертона» и выразил готовность остаться в «Милане» до конца карьеры.

Нынешнее соглашение форварда с «россонери» рассчитано до июня 2023 года. В этом сезоне французский форвард сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.