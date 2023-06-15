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Италия

Сегодня, 08:18

Жиру прокомментировал смерть экс-президента «Милана» Берлускони

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру отреагировал на смерть бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Думаю, он — фигура легендарная», — цитирует Жиру pianetamilan.it.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Оливье Жиру
ФК Милан
Сильвио Берлускони
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