Жиру прокомментировал смерть экс-президента «Милана» Берлускони

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отреагировал на смерть бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Думаю, он — фигура легендарная», — цитирует Жиру pianetamilan.it.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».