Девушка Миранчука похвасталась кольцом на пальце. Алексей сделал предложение своей давней подруге

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Именно так могла бы сказать девушка Алексея Миранчука Елена Максимова, показавшая, что появилось на ее пальце. Речь, конечно же, об обручальном кольце от футболиста.
Молодые люди встречаются уже несколько лет, а в 2020 году вместе переехали в Италию, когда Миранчуку поступило предложение поиграть за «Аталанту». Елена без раздумий собрала вещи и отправилась вслед на Алексеем, чтобы не только быть рядом с любимым, но и помочь ему с адаптацией. Что может быть хуже, чем остаться одному в незнакомой стране.
Однако самой Елене тоже пришлось привыкать к другому образу жизни. Как она рассказывала в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна, их московская жизнь сильно отличалась от местной. В России они всегда могли весело провести выходные и придумать новые виды досуга, тогда как в Италии Алексей так уставал после тренировок, что при первой возможности ложился спать.
Постепенно Алексей привык к европейским спортивным требованиям и стал выносливее, а Елена тратит свободное время на учебу — она поступила на факультет маркетинга. Пара вместе играет в баскетбол, собирает конструкторы, рисует картины и многое другое.
По окончаниb сезона в серии А Миранчук решился на серьезный шаг и сделал предложение. Девушка в своих соцсетях показала кольцо, а заодно и язык всем конкуренткам, которые могли бы на что-то рассчитывать.
На данный момент неизвестно, где Миранчук продолжит карьеру. Будет ли это возвращение в «Аталанту», продленная аренда в «Торино» или новый клуб, пока не знает даже сам футболист. Но на личном фронте все совершенно однозначно — Алексей и Елена любят друга друга и скоро поженятся.