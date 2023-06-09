Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:30

Девушка Миранчука похвасталась кольцом на пальце. Алексей сделал предложение своей давней подруге

Футболист сборной России Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке
Отдел фото «СЭ»
Елена Максимова получила предложение руки и сердца от Алексея Миранчука.
Фото из соцсетей Елены Максимовой
Telegram Дзен
Итальянки, простите, но этот российский жених точно занят.

Именно так могла бы сказать девушка Алексея Миранчука Елена Максимова, показавшая, что появилось на ее пальце. Речь, конечно же, об обручальном кольце от футболиста.

Молодые люди встречаются уже несколько лет, а в 2020 году вместе переехали в Италию, когда Миранчуку поступило предложение поиграть за «Аталанту». Елена без раздумий собрала вещи и отправилась вслед на Алексеем, чтобы не только быть рядом с любимым, но и помочь ему с адаптацией. Что может быть хуже, чем остаться одному в незнакомой стране.

Футболист Алексей Миранчук и его девушка Елена Максимова.
Фото Соцсети

Однако самой Елене тоже пришлось привыкать к другому образу жизни. Как она рассказывала в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна, их московская жизнь сильно отличалась от местной. В России они всегда могли весело провести выходные и придумать новые виды досуга, тогда как в Италии Алексей так уставал после тренировок, что при первой возможности ложился спать.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова.
Фото Соцсети

Постепенно Алексей привык к европейским спортивным требованиям и стал выносливее, а Елена тратит свободное время на учебу — она поступила на факультет маркетинга. Пара вместе играет в баскетбол, собирает конструкторы, рисует картины и многое другое.

По окончаниb сезона в серии А Миранчук решился на серьезный шаг и сделал предложение. Девушка в своих соцсетях показала кольцо, а заодно и язык всем конкуренткам, которые могли бы на что-то рассчитывать.

Девушка Алексея Миранчука Елена Максимова.
Фото Соцсети

На данный момент неизвестно, где Миранчук продолжит карьеру. Будет ли это возвращение в «Аталанту», продленная аренда в «Торино» или новый клуб, пока не знает даже сам футболист. Но на личном фронте все совершенно однозначно — Алексей и Елена любят друга друга и скоро поженятся.

Футболист Алексей Миранчук и его девушка Елена Максимова.
Фото Соцсети
Алексей Миранчук
фото
ФК Торино
11
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко упустила матчбол и проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Салават» исключат из КХЛ? Чем грозят уфимскому клубу долги по зарплате
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук провел лучший сезон в Италии. В «Торино» он перезапустил свою карьеру