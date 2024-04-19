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Италия

Сегодня, 16:15

Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея

Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболисты «Аталанты»
Футболисты «Аталанты» продолжат выступление в Лиге Европы.
Фото Global Look Press
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Команда Миранчука идет шестой в серии А и продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Италии.

То, чего так хотела футбольная Италия, вчера и случилось. По итогам нынешнего евросезона серия А официально получает дополнительную, пятую, путевку в Лигу чемпионов сезона-2024/25. Сенсационный выход «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы и вымученный «Фиорентиной» проход в Лиге конференций обеспечили Италии такой высокий сезонный коэффициент, что он уже вне зависимости от итогов полуфиналов, где также сыграет и «Рома», обеспечил участие еще одной команды в ЛЧ.

Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

На сегодняшний день пятерка лигочемпионских клубов серии А выглядит так: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Рома». Но если с первыми тремя позициями в таблице все уже понятно, разве что «Ювентус» вдруг совсем развалится на куски, то вот «Болонья» и особенно «Рома» пока еще не могут радоваться. С учетом недоигранного поединка «Ромы» с «Удинезе» и перенесенного матча «Аталанта» — «Фиорентина» турнирная таблица имеет неполноценный вид. А еще ведь «Аталанте» и «Роме» играть в мае между собой! Так что концовка турнира обещает стать зажигательной: никогда еще, наверное, в истории серии А пятое место не становилось столь желанным и не приносило таких больших доходов.

Между тем серия А гипотетически может получить в следующей ЛЧ даже шесть мест. Если «Аталанта» (или «Рома») выиграет Лигу Европы, а в чемпионате Италии займет место ниже пятого, тогда будет и шестая путевка. Впрочем, в своих полуфинальных парах «Рома» (против «Байера») и «Аталанта» (против «Марселя») фаворитами не являются, так что не будем торопить события.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли
Стефано Пиоли.
Фото Reuters

На фоне триумфа «Аталанты» и «Ромы», которая уже объявила о продлении контракта с тренером Даниэле Де Росси, вылет «Милана», похоже, становится окончательным аргументом для хозяев клуба по части летней отставки Стефано Пиоли. Да, в ближайший понедельник он может испортить настроение «Интеру», если не позволит тому стать чемпионом по итогам дерби, но это кардинально вряд ли что-то изменит. «Милан» возьмет летом нового тренера, а сам Пиоли вполне может оказаться в другом клубе серии А.

Что касается «Фиорентины», которая бьется с «Аталантой» еще и за финал Кубка Италии, то ее в Лиге Конференций ждет бельгийский «Брюгге». Хотя серия А, понятное дело, котируется выше чемпионата Бельгии, я бы не торопился называть «фиолетовых» фаворитом этой пары. На мой взгляд, шансы соперников здесь равны.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют гол Джереми Фримпонга в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. «Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»

Ну а что наш Алексей Миранчук? Насколько он был хорош в те полчаса, что провел против «Вероны», настолько же бледно он, к сожалению, выглядел свои 79 минут против «Ливерпуля». Спортивные СМИ Италии признали Алексея худшим игроком в составе бергамасков, но уже послезавтра «Аталанту» ждет следующий матч — против «Монцы» в серии А. У россиянина появится очень неплохой шанс проявить себя, если, конечно, непредсказуемый Гасперини вновь не усадит Миранчука на скамейку запасных.

Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Рома
ФК Фиорентина
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