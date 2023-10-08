Сборная России до 14 лет выиграла турнир развития УЕФА

Юношеская сборная России среди игроков не старше 14 лет стала победителем турнира развития УЕФА, который прошел в Белоруссии.

В воскресенье, 8 октября россияне выиграли у белорусов со счетом 5:2 и одержали третью победу в трех матчах на турнире.

До этого сборная России обыграла Таджикистан (4:0) и Киргизию (10:1).

26 сентября исполком УЕФА объявил о том, что допускает до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе сборные России, в которых выступают футболисты не старше 17 лет.

4 октября ФИФА также объявила, что допустит до своих турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет.