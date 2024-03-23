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23 марта, 21:30

Шабаров — о разгроме над «Насионалем»: «У соперников отношение к игре было разное»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров прокомментировал «СЭ» разгромную победу в товарищеском матче с «Насионалем» (7:2).

— Два разных матча по счету и игре. С чем вы это связываете? Какая игра понравилась больше?

— Первая игра была более целостностная, организованная. Уровень мастерства футболистов первой команды был неплохой, несмотря на то, что кто-то был помладше. У соперников само отношение к игре было разное. Сегодня «Насьонал» отнесся к игре как к тренировочной, отсюда такой результат. Потому что соперник начал добавлять, получив три (гола), но было уже сложно отыграться. И у нас вышли свежие игроки, которые увеличили счет. У этой команды было другое отношение к игре, в отличие от сборной Уругвая. Поэтому и содержание соответствующее.

— Самый молодой игрок Матвей Бардачев полностью отыграл матч. Как оцените его игру?

— Нам нужно давать ему играть больше, чтобы принять по нему окончательное решение. Оценю его действия сегодня положительно. Да, были ошибки на мяче. Но в целом гораздо больше положительных действий. Не боялся вперед играть при начальной фазе атаки, не проигрывал в единоборствах и вел игру, в скорости не уступал. В целом оцениваю игру хорошо.

— У Быковского был первый гол за молодежную команду. У него на этой позиции в сборной сильные конкуренты. Как можете его оценить?

— Артем за молодежную команду забил первые мячи, но за юношескую сборную он уже забивал. Артем молодец, что забил. Для нападающего это очень важно. Да, мы строим игру высоко в прессинге и предъявляем высокие требования к центральному нападающему, и он об этом знает. Это требует большой самоотдачи и хорошей работоспособности. На тренировках у него было определенное не понимание его функций. Но сегодня, можно сказать, мы все исправили и подкорректировали. Я доволен его игрой.

Молодежная сборная России разгромила уругвайский «Насиональ» U21 в товарищеском матче — 7:2. Игра проходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай).

Заключительный матч в Уругвае молодежная сборная России проведет 25 марта против команды «Монтевидео Сити Торке» U21.

Иван Шабаров
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