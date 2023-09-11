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Сегодня, 14:00

Узбекистан — Россия: смотреть трансляцию матча молодежной сборной

Молодежные сборные Узбекистана и России сыграют 11 сентября
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Молодежные сборные России и Узбекистана (футболисты не старше 21 года) встретятся в товарищеском матче в понедельник, 11 сентября. Игра пройдет в Бухаре, начало — в 16.00 по московскому времени.

Матч Узбекистан — Россия покажет телеканал «Матч ТВ», также видеотрансляция будет доступна на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 15.55 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры молодежной сборной будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый товарищеский матч между молодежными сборными Узбекистана и России прошел в Бухаре 8 сентября. Игра завершилась со счетом 3:3. В составе сборной России голами отметились Кирилл Глебов, Матвей Кисляк и Илья Ишков.

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Узбекистан — Россия: прямая трансляция матча молодежной сборной