Второй турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде

Турнир развития УЕФА с участием сборной России среди игроков до 16 лет (игроки не старше 2008 года рождения) пройдет в Волгограде с 23 по 29 апреля.

Как информирует ТАСС со ссылкой на РФС, соперниками россиян будут команды из Сербии, Казахстана и Ганы.

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде. Россия впервые принимала соревнование.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.