«Брюгге» разгромил «Бешикташ» в Стамбуле со счетом 5:0

«Брюгге» на выезде разгромил «Бешикташ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 5:0.

У гостей забивали Каспер Нильсен, Тиаго Родригес (дубль), Рафаэль Онидика и Андреас Сков Ольсен.

«Буде-Глимт» победил дома «Лугано» со счетом 5:2. Норвежский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций.

Российский вратарь «Буде» Никита Хайкин пропускал игру из-за травмы.

«Брюгге» набрал 13 очков в группе D. «Буде-Глимт» с 10 очками занимает второе место. «Лугано» с 4 очками — на третьей строчке. «Бешикташ» набрал лишь одно очко после 5 матчей.