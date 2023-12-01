«Норшелланн» разгромил «Фенербахче» в Лиге конференций

«Норшелланн» крупно обыграл «Фенербахче» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 6:1.

Форвард Беньямин Нюгрен оформил хет-трик, а также по голу забили Даниель Свенссон, Кристиан Расмуссен и Лукас Хей. Единственный гол турецкой команды на счету Миши Батшуайи, который ранее играл за «Ливерпуль».

В другой встрече группы H «Лудогорец» выиграл у «Спартака» из Трнавы — 2:1.

«Норшеллан» лидирует в турнирной таблице. «Лудогорец» и «Фенербахче» набрали по 9 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно.