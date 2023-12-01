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Лига конференций

Сегодня, 00:59

«Норшелланн» разгромил «Фенербахче» в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Норшелланн» крупно обыграл «Фенербахче» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 6:1.

Форвард Беньямин Нюгрен оформил хет-трик, а также по голу забили Даниель Свенссон, Кристиан Расмуссен и Лукас Хей. Единственный гол турецкой команды на счету Миши Батшуайи, который ранее играл за «Ливерпуль».

Лига конференций. Группа H
30 нояб, 23:00. Right to Dream Park (Фарум)
Норшелланн
6:1
Фенербахче

В другой встрече группы H «Лудогорец» выиграл у «Спартака» из Трнавы — 2:1.

«Норшеллан» лидирует в турнирной таблице. «Лудогорец» и «Фенербахче» набрали по 9 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Лига конференций. Группа H
30 нояб, 23:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Спартак Тр
1:2
Лудогорец

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2023-2024/groups/
Футбол
Лига конференций
ФК Норшелланн
ФК Фенербахче
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