Хет-трик Уоткинса принес «Астон Вилле» разгромную победу над «Хайбернианом» в квалификации Лиги конференций

«Астон Вилла» в гостях обыграла шотландский «Хайберниан» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 5:0.

Хет-триком за «Астон Виллу» отметился Олли Уоткинс. 27-летний форвард забил на 17-й, 33-й и 48-й минутах. Еще по голу за гостей забили Леон Бэйли (42-я минута) и Дуглас Луис, реализовавший пенальти на 74-й минуте.

Ответная игра пройдет в Англии 31 августа.

В параллельном матче «Спартак» из Трнавы дома сыграл вничью с «Днепром-1» — 1:1. На гол полузащитника хозяев Кельвина Офори ответил Александр Пихаленок, реализовавший пенальти.

«Днепр-1» с 5-й минуты играл в меньшинстве — арбитр встречи удалил Эдуард Сарапий. В концовке гости остались вдевятером, вторую желтую карточку получил Игорь Когут.