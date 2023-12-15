Определились все участники плей-офф Лиги конференций-2023/2024

В ночь с 14 на 15 декабря завершилась групповая стадия Лиги конференций-2023/24.

Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, занявшие первые два места. Также в Лиге конференций выступят команды, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Все участники плей-офф Лиги конференций:

Вышли в плей-офф с первого места: «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Вышли в плей-офф со второго места: «Слован», «Гент», «Динамо» (Загреб), «Буде-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт», «Лудогорец».

Вылетели в турнир из Лиги Европы: «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» (Хайфа), «Серветт», «Мольде».

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в 1/8 финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и вылетевшие в турнир из Лиги Европы примут участие в стыковых матчах.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные игры состоятся 22 февраля.

23 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций, в которой команды, занявшие первые места в группах, узнают своих соперников.