Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 16:00

Лига конференций: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (14 декабря)

14 декабря пройдут 16 матчей группового турнира Лига конференций
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Домашний стадион футбольной команды «Астон Виллы» «Вилла Парк».
Домашний стадион «Астон Виллы» «Вилла Парк».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

14 декабря, в четверг, пройдут 16 матчей заключительного, шестого тура группового турнира Лиги конференций 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр, времени начала (по Москве) и трансляциях встреч.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляции ключевых событий игр Лиги Европы 14 декабря. С 20.30 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» пройдет онлайн-перекличка матчей Лиги Европы, где могут также показать самые интересные моменты из Лиги конференций.

Расписание и трансляции матчей Лиги конференций 2023 / 2024 14 декабря

Группа А

23.00. «Лилль» — «Клаксвик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Слован» Бр — «Олимпия» Л
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа В

23.00. «Маккаби» Т-А — «Гент»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты)

23.00. «Заря» — «Брейдаблик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты)

Группа С

23.00. «Виктория» Пл — «Астана»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Динамо» Зг — «Балкани»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа D

23.00. «Брюгге» — «Буде-Глимт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Лугано» — «Бешикташ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа E

20.45. «Легия» — АЗ
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

20.45. «Зриньски» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа F

20.45. «Генк» — «Чукарички»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20.45. «Ференцварош» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа G

20.45. ПАОК — ХИК
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20.45. «Абердин» — «Айнтрахт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа H

20.45. «Лудогорец» — «Норшелланн»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

20.45. «Фенербахче» — «Спартак» Тр
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

УЕФА оштрафовал «Легию» за беспорядки болельщиков на матче против «Астон Виллы»