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Сегодня, 20:58

«Сабах» Мусаева обыграл «Партизан» в полуфинале квалификации Лиги конференций, «Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Пюник»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Буде-Глимт» — «Пюник».
Фото ФК «Пюник»
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«Сабах» на своем поле одержал победу над «Партизаном» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 2:0.

Победу команде российского специалиста Мурада Мусаева принес дубль Бояна Летича, который отличился на 70-й и 74-й минутах.

В параллельной встрече «Буде-Глимт» дома разгромил «Пюник» — 3:0. За норвежский клуб отличились Альберт Гренбек (8-я минута), Фарис Мумбанья (31-я) и Амаль Пеллегрино (56-я).

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч.

Ответные матчи между командами пройдут 17 августа.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
2:0
Партизан
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:0
Пюник
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Партизан
ФК Пюник
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