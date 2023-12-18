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В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций.
В стыковых матчах примут участие команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций, и клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
Команды, попавшие в стыковой раунд через групповую стадию Лиги конференций, стали «сеяными» при жеребьевке и проведут первые матчи на выезде, а ответные встречи — на своем поле.
Все пары стыкового раунда Лиги конференций:
«Штурм» — «Слован»
«Серветт» — «Лудогорец»
«Юнион» — «Айнтрахт»
«Бетис» — «Динамо» Загреб
«Олимпиакос» — «Ференцварош»
«Аякс» — «Буде-Глимт»
«Мольде» — «Легия»
«Маккаби» Хайфа — «Гент»
Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.
Победители стыкового раунда пройдут в 1/8 финала турнира, на этой стадии они сыграют против команд, занявших первые места в своих группах в Лиге конференций.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля.
Финал Лиги конференций состоится в Афинах на «АЕК Арене» 29 мая.