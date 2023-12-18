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Сегодня, 16:17

Лига конференций: «Аякс» — «Буде-Глимт» и другие пары стыковых матчей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кубок Лиги конференций.
Фото AFP
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В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций.

В стыковых матчах примут участие команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций, и клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

Команды, попавшие в стыковой раунд через групповую стадию Лиги конференций, стали «сеяными» при жеребьевке и проведут первые матчи на выезде, а ответные встречи — на своем поле.

Все пары стыкового раунда Лиги конференций:

«Штурм» — «Слован»

«Серветт» — «Лудогорец»

«Юнион» — «Айнтрахт»

«Бетис» — «Динамо» Загреб

«Олимпиакос» — «Ференцварош»

«Аякс» — «Буде-Глимт»

«Мольде» — «Легия»

«Маккаби» Хайфа — «Гент»

Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.

Победители стыкового раунда пройдут в 1/8 финала турнира, на этой стадии они сыграют против команд, занявших первые места в своих группах в Лиге конференций.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля.

Финал Лиги конференций состоится в Афинах на «АЕК Арене» 29 мая.

Футбол
Лига конференций
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